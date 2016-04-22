Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:44354

В мэрии снова задумались о фасадах на Сотне

Вопрос состояния фасадов исторических зданий на ул. Соборная поднял сегодня, 10 сентября, на аппаратном совещании поднял мэр Сум Александр Лысенко.

Он напомнил, что накануне Дня города все хорошо сработали, позаботившись о соблюдении чистоты и благоустройства в городе. По некоторым домам по ул. Соборная и ул. Воскресенская департамент инфраструктуры города и арендаторы помещений отремонтировали фасады зданий, но частично.

По словам начальника управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслана Голоперова, работники их структурного подразделения указали, где еще надо работать. В случае невыполнения нужно выяснять причины, почему не сделано, и в пределах компетенции привлекать к ответственности.

Вместе с тем, мэр, говоря о центральных улицах, обратил внимание на помещение напротив памятника Т.Г. Шевченко, ведь оно крайне нуждается в ремонте - фасад разрушается, окна отсутствуют. Он поручил департаменту инфраструктуры города найти владельца данного помещения для дальнейшего решения вопроса.

Он также предложил подчиненным собрать рабочее совещание по приведению фасадов домов в историческом центре в опрятный вид.

Общество Соборная Фасады

По тематике

18.12.2017 18:40

Городские власти дали отписку по поводу фасадов на Соборной

Получила «ответ» городских властей онлайн-петиция «"Лицо" нашего города»....

В Сумах на Соборной начали строить торгово-развлекательный центр
31.10.2016 15:46

В Сумах на Соборной начали строить торгово-развлекательный центр

На прошлой неделе после нескольких лет забвения возобновились работы в котловане напротив Спасо-Преображенского собора....

21.09.2016 14:31

Сумские власти готовятся к реставрации исторических зданий и памятников

Получила ответ электронная петиция «Обновление фасадов домов центральных улиц»....

16.08.2016 15:29

Сумчанами была поддержана петиция об обновлении фасадов домов центральных улиц

Электронная петиция «Обновление фасадов домов центральных улиц» собрала 260 подписей и была передана в горсовет....

В Сумах занялись перекладкой плитки на Соборной
22.04.2016 11:49

В Сумах занялись перекладкой плитки на Соборной

Сегодня, 22 апреля, на ул. Соборная сразу в трех местах начали перекладывать плитку....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.