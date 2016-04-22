В мэрии снова задумались о фасадах на Сотне Вопрос состояния фасадов исторических зданий на ул. Соборная поднял сегодня, 10 сентября, на аппаратном совещании поднял мэр Сум Александр Лысенко.

Он напомнил, что накануне Дня города все хорошо сработали, позаботившись о соблюдении чистоты и благоустройства в городе. По некоторым домам по ул. Соборная и ул. Воскресенская департамент инфраструктуры города и арендаторы помещений отремонтировали фасады зданий, но частично.

По словам начальника управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслана Голоперова, работники их структурного подразделения указали, где еще надо работать. В случае невыполнения нужно выяснять причины, почему не сделано, и в пределах компетенции привлекать к ответственности.

Вместе с тем, мэр, говоря о центральных улицах, обратил внимание на помещение напротив памятника Т.Г. Шевченко, ведь оно крайне нуждается в ремонте - фасад разрушается, окна отсутствуют. Он поручил департаменту инфраструктуры города найти владельца данного помещения для дальнейшего решения вопроса.

Он также предложил подчиненным собрать рабочее совещание по приведению фасадов домов в историческом центре в опрятный вид.