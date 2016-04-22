В мэрии снова задумались о фасадах на Сотне

Он напомнил, что накануне Дня города все хорошо сработали, позаботившись о соблюдении чистоты и благоустройства в городе. По некоторым домам по ул. Соборная и ул. Воскресенская департамент инфраструктуры города и арендаторы помещений отремонтировали фасады зданий, но частично.
По словам начальника управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслана Голоперова, работники их структурного подразделения указали, где еще надо работать. В случае невыполнения нужно выяснять причины, почему не сделано, и в пределах компетенции привлекать к ответственности.
Вместе с тем, мэр, говоря о центральных улицах, обратил внимание на помещение напротив памятника Т.Г. Шевченко, ведь оно крайне нуждается в ремонте - фасад разрушается, окна отсутствуют. Он поручил департаменту инфраструктуры города найти владельца данного помещения для дальнейшего решения вопроса.
Он также предложил подчиненным собрать рабочее совещание по приведению фасадов домов в историческом центре в опрятный вид.
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