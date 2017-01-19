Сумские власти снова пообещали электронные билеты в маршрутках Очередная петиция, в которой сумчане просят ввести в городском транспорте электронную оплату, завершилась отпиской.

Получила ответ онлайн-петиция «Валидаторы в маршрутки».

«Обязать всех сумских перевозчиков установить валидаторы в маршрутки (маршрутные такси), для контроля потока пассажиров и денежных средств. В ходе анализа этих данных, можно всегда будет понять целесообразность запросов перевозчиков о поднятии цены и корректировка количества транспорта на маршруте», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«Отделом информационных технологий и компьютерного обеспечения рассмотрено петицию «Валидаторы в маршрутки».

По этому поводу сообщаем следующее. Сумской городским советом 20 июня 2018 года принято решение №3600-МР «О рассмотрении электронной петиции Лукашевича В.П. «Электронный билет». В соответствии с ним будет реализована задача 1.3 «Реализация пилотного проекта по информатизации сферы пассажирских перевозок города Сумы» (подпрограмма 8 «Реализация пилотных проектов по внедрению электронных сервисов» Городской программы «Автоматизация муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы в г. Суми»).

Учитывая вышеизложенное, затронутые в петиции вопросы будут решены при выполнении соответствующего решения».