Сумские власти снова пообещали электронные билеты в маршрутках

Получила ответ онлайн-петиция «Валидаторы в маршрутки».
«Обязать всех сумских перевозчиков установить валидаторы в маршрутки (маршрутные такси), для контроля потока пассажиров и денежных средств. В ходе анализа этих данных, можно всегда будет понять целесообразность запросов перевозчиков о поднятии цены и корректировка количества транспорта на маршруте», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.
Ответ на электронную петицию:
«Отделом информационных технологий и компьютерного обеспечения рассмотрено петицию «Валидаторы в маршрутки».
По этому поводу сообщаем следующее. Сумской городским советом 20 июня 2018 года принято решение №3600-МР «О рассмотрении электронной петиции Лукашевича В.П. «Электронный билет». В соответствии с ним будет реализована задача 1.3 «Реализация пилотного проекта по информатизации сферы пассажирских перевозок города Сумы» (подпрограмма 8 «Реализация пилотных проектов по внедрению электронных сервисов» Городской программы «Автоматизация муниципальных телекоммуникационных систем на 2017-2019 годы в г. Суми»).
Учитывая вышеизложенное, затронутые в петиции вопросы будут решены при выполнении соответствующего решения».
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