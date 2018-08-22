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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:20465

Копы поймали вооруженных 16-летних парней, которые сняли номерные знаки с авто

«Помогите, два парня только что сняли номерной знак с автомобиля и убежали», - такое сообщение получили сумские патрульные около часа ночи 8 сентября.

Заявитель сообщил, что выйдя из подъезда на улице Интернационалистов, увидел, что двое неизвестных снимают номерные знаки польской регистрации с автомобиля Volkswagen Transporter, который принадлежит его товарищу. Увидев мужчину, молодые парни забрали номерной знак и бросились наутек. Гражданин начал догонять их, однако, заметив, что один из парней держит в руке предмет, похожий на пистолет, остановился и позвонил в полицию.

Получив приметы правонарушителей, инспекторы оперативно начали отрабатывать прилегающую территорию. Уже через несколько минут, экипаж патрульных заметил двух юношей, которые бежали по улице и соответствовали приметам. Полицейские остановили их. Общаясь с блюстителями порядка, ребята нервничали и постоянно оглядывались.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у одного из них отвертку и рожковый ключ, а у другого предмет, внешне похожий на пистолет, а также бумажку с надписью «вернуть номера можно по ссылке».

Заявитель, который через несколько минут прибыл на место происшествия, узнал обоих юношей. Ими оказались 16-летние сумчане.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 185 (Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК. Сейчас продолжаются следственные действия.

Право Кража Номерные знаки

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