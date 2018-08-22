Копы поймали вооруженных 16-летних парней, которые сняли номерные знаки с авто «Помогите, два парня только что сняли номерной знак с автомобиля и убежали», - такое сообщение получили сумские патрульные около часа ночи 8 сентября.

Заявитель сообщил, что выйдя из подъезда на улице Интернационалистов, увидел, что двое неизвестных снимают номерные знаки польской регистрации с автомобиля Volkswagen Transporter, который принадлежит его товарищу. Увидев мужчину, молодые парни забрали номерной знак и бросились наутек. Гражданин начал догонять их, однако, заметив, что один из парней держит в руке предмет, похожий на пистолет, остановился и позвонил в полицию.

Получив приметы правонарушителей, инспекторы оперативно начали отрабатывать прилегающую территорию. Уже через несколько минут, экипаж патрульных заметил двух юношей, которые бежали по улице и соответствовали приметам. Полицейские остановили их. Общаясь с блюстителями порядка, ребята нервничали и постоянно оглядывались.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у одного из них отвертку и рожковый ключ, а у другого предмет, внешне похожий на пистолет, а также бумажку с надписью «вернуть номера можно по ссылке».

Заявитель, который через несколько минут прибыл на место происшествия, узнал обоих юношей. Ими оказались 16-летние сумчане.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 185 (Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК. Сейчас продолжаются следственные действия.