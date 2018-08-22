Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44127

Чемпионат области: результаты матчем 14-го тура

8 сентября были сыграны очередные матчи в чемпионате Сумщины по футболу.

Высшая лига

«LS Group» (В.Сыроватка) - ФК «Шостка» 6:1

Голы: Гудзь Станислав (6), Корсун Станислав (16), Хоменко Ярослав (27), Сайко Евгений (49) Атаманюк Артем (87, 89) - Романцов Илья (77)

«Гранум» (Снежки) - «Велетень» (Глухов) 0:0

ФК «Тулиголовец» - ФК «Тростянец» 0:3

Голы: Ващенко Максим (69, 79), Ищенко Дмитрий (74)

«Молодежь Роменщины-Альянс-2» - ФК «Кролевец» 0:0

В турнирной таблице лидируют «Виктория» (Николаевка) – 34 очка (в 12 играх), «Альянс» (Липовая Долина) – 31 (12), «LS Group» - 28 (13), ФК «Тростянец» - 22 (12)…

Первые лига

«Явор» (Краснополье) - «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) 6:3

Голы: Мигаль Максим (4, пен. 20), Столбцов Артем (38), Журавлев Владимир (49, 75), Пацюк Денис (65) - Соловьев Александр (27), Крепак Владислав (34), Иванченко Александр (45)

ФК «Тростянец-2» - «Лебединец» (Лебедин) 7:0

Голы: Пивненко Вадим (8, 12, 26), Есып Богдан (42) Жила Артем (67, 76), Чухненко Владимир (72)

«Украина-Токари» (Сумской район) - «Колос» (Севериновка, Сумской район) 0:1

Гол: Дробоног Александр (68)

«Аграрник-Авангард» (Белополье) – «Сумбуд-СНАУ» (Сумы) 1:3

Голы: Журба Владимир (39) - Греков Богдан (20), Бойко Денис (73), Сталон (79)

Лидирует «Колос» (Севериновка) – 25 очков (в 11 играх), дальше «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) – 22 (11), «Украина-Токари» (Сумской район) – 21 (11)…

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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