Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:5168

Сумские аматоры: очко на двоих

8-9 сентября были сыграны матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей.

Действующий чемпион Украины «Виктория» из Николаевки принимала дома нынешнего лидера группы 2 «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.). Очень напряженный матч завершился сухой ничьей.

Липоводолиснкий «Альянс» играл в гостях против бахмачского «Агродома» (Черниговская обл.) и уступил 1:2 (гол на счету Сулеймана).

Другие игры:

«Олимпик» (Кропивницкий) – «Чайка» (Вышгород, Киевская обл.) 2:0

«Факел» (Липовец, Винницкая обл.) – «Диназ» (Вышгород, Киевская обл.) 7:1

«Рубикон-Вишневое» (Киев) – «Первомайск» (Николаевская обл.) 2:0

«Авангард» (Бзив, киевская обл.) – «Авангард» (Корюковка, Черниговская обл.) 3:0

После этих матчей лидирует «ЛНЗ-Лебедин» - 16 очков (в 6 играх), дальше – «Авангард» (Бзив) – 12 (5), «Альянс» - 10 (6), «Рубикон-Вишневое» - 9 (6), «Виктория» - 8 (5)…

Спорт Альянс-СНАУ Виктория Николаевка Футбол

По тематике

Сегодня 08:44

Чемпионат области: результаты матчем 14-го тура

8 сентября были сыграны очередные матчи в чемпионате Сумщины по футболу....

«Барса» сыграет с одесским «Черноморцем»
07.09.2018 14:50

«Барса» сыграет с одесским «Черноморцем»

В субботу, 8 сентября, на поле футбольного центра «Барса» пройдут сразу две встречи Детско-юношеской футбольной лиги Украины....

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы
07.09.2018 09:40

Чемпионат Сумщины: анонс матчей субботы

8 сентября будут сыграны очередные матчи чемпионата области по футболу....

Чемпионат Сумщины: лидеры уходят в отрыв
06.09.2018 11:49

Чемпионат Сумщины: лидеры уходят в отрыв

5 сентября были сыграны перенесенные матчи чемпионата Сумщины по футболу в высшей лиге....

Экс-«нефтяник» перешел в «Сумы»
05.09.2018 17:49

Экс-«нефтяник» перешел в «Сумы»

Сергей Загинайлов - игрок ПФК «Сумы»....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.