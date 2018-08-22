Сумские аматоры: очко на двоих 8-9 сентября были сыграны матчи 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей.

Действующий чемпион Украины «Виктория» из Николаевки принимала дома нынешнего лидера группы 2 «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.). Очень напряженный матч завершился сухой ничьей.

Липоводолиснкий «Альянс» играл в гостях против бахмачского «Агродома» (Черниговская обл.) и уступил 1:2 (гол на счету Сулеймана).

Другие игры:

«Олимпик» (Кропивницкий) – «Чайка» (Вышгород, Киевская обл.) 2:0

«Факел» (Липовец, Винницкая обл.) – «Диназ» (Вышгород, Киевская обл.) 7:1

«Рубикон-Вишневое» (Киев) – «Первомайск» (Николаевская обл.) 2:0

«Авангард» (Бзив, киевская обл.) – «Авангард» (Корюковка, Черниговская обл.) 3:0

После этих матчей лидирует «ЛНЗ-Лебедин» - 16 очков (в 6 играх), дальше – «Авангард» (Бзив) – 12 (5), «Альянс» - 10 (6), «Рубикон-Вишневое» - 9 (6), «Виктория» - 8 (5)…