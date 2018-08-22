Сумские аматоры: очко на двоих

Действующий чемпион Украины «Виктория» из Николаевки принимала дома нынешнего лидера группы 2 «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.). Очень напряженный матч завершился сухой ничьей.
Липоводолиснкий «Альянс» играл в гостях против бахмачского «Агродома» (Черниговская обл.) и уступил 1:2 (гол на счету Сулеймана).
Другие игры:
«Олимпик» (Кропивницкий) – «Чайка» (Вышгород, Киевская обл.) 2:0
«Факел» (Липовец, Винницкая обл.) – «Диназ» (Вышгород, Киевская обл.) 7:1
«Рубикон-Вишневое» (Киев) – «Первомайск» (Николаевская обл.) 2:0
«Авангард» (Бзив, киевская обл.) – «Авангард» (Корюковка, Черниговская обл.) 3:0
После этих матчей лидирует «ЛНЗ-Лебедин» - 16 очков (в 6 играх), дальше – «Авангард» (Бзив) – 12 (5), «Альянс» - 10 (6), «Рубикон-Вишневое» - 9 (6), «Виктория» - 8 (5)…
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