В СумГУ открыли уникальную Лабораторию клеточных культур

Новая лаборатория завершила формирование научного центра, в который уже вошли бактериологическая, химико-токсикологическая и лаборатория иммуноферментного анализа.
Участие в открытии лаборатории приняли начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко и заместитель Сумского мэра Степан Пак.
Профессор кафедры общественного здоровья, заместитель директора по научной работе медицинского института СумГУ Максим Погорелов рассказал, что двигателем создания лаборатории клеточных культур стало участие научной группы в программе «Горизонт 2020». «Это программа Европейского Союза и крупнейший мировой фонд, который финансирует научные исследования. В прошлом году мы выиграли проект в кооперации с другими университетами Великобритании, Италии, Польши, Эстонии Латвии. Инициатива направлена на создание новой поверхности дентальных имплантатов с целью предотвращения ранним и послеоперационным осложнениям. Одна из главных задач проекта – исследование этих имплантатов на культуре клеток», – прокомментировал профессор Максим Погорелов.
Современное оборудование лаборатории позволит проводить научные исследования в области биоматериалов, в частности для определения цитотоксичности новых дентальных и ортопедических имплантатов, которые разрабатываются в рамках европейских и украинских научных программ. Привлечение к работе лаборатории ученых медицинского института, университета в целом и фирм-партнеров позволит внедрять масштабные научные проекты национального и международного уровня.
Кроме научного направления, деятельность лаборатории будет направлена на образовательные услуги, в частности внедрение курсов по клеточной биологии и методологии культивирования клеток в магистерских и аспирантских программах.
«Это шаги к тому, чтобы в Украине стало больше собственных нобелевских лауреатов. Благодаря лаборатории мы углубляем и расширяем разнообразие научных исследований нашего университета», – очертил значимость новых достижений ректор СумГУ Анатолий Васильев.
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