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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59149

На Глуховщине установили памятный знак поэту, знавшему Шевченко

В селе Дунаец открыт памятный знак выдающемуся земляку Николаю Маркевичу.

Глуховщина гордится своими известными людьми, имена которых прославили родной край. Среди таких личностей - Николай Андреевич Маркевич, один из ярких представителей украинской историографии, архивист, этнограф, фольклорист, поэт, композитор, музыковед, который родился в селе Дунаец. По его малой родине - во дворе местного учебно-воспитательного комплекса - сейчас открыт памятный знак в его честь, сообщает сайт облсовета.

Николай Маркевич был знаком с Тарасом Шевченко и в 1847 году положил на музыку его стихотворение «Нащо мені чорні брови». Кобзарь посвятил Николаю Маркевичу свое стихотвореник «Бандуристе, орле сизий». Не случайно именно строки из него «Бандуристе, орле сизий, Добре тобі, брате: Маєш крила, маєш силу, Є коли літати» высечены на граните.

Автором памятного знака известному дунайчанину стал глуховский скульптор Геннадий Матюхин.

Почетное право открыть памятный знак было представители молодежи села Дунаец - Наталье Скоропад и Евгению Старченко, а освятить - настоятелю храма Рождества Пресвятой Богородицы отцу Александру.

Общество Глуховский район Памятный знак Тарас Шевченко

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