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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24142

Сумские бегуны отличились на Житомирском полумарафоне

В воскресенье, 9 сентября, в Житомире состоялся Новая Почта Космический Полумарафон памяти Героя Украины Леонида Каденюка.

В рамках полумарафона бегали на дистанциях собственно 21 км, а также 10 км и эстафеты.

Среди мужчин в полумарафоне победил уроженец Сум, ныне днепрянин Артем Казбан - 1:08:16. Третье место занял сумчанин Сергей Марчук  - 1:10:53. Среди женщин второе место заняла сумчанка Юлия Профис - 1:17:45 (восьмая в абсолюте), которая отстала на 44 секунды от победительницы. В забеге на 10 км сумчанка Яна Нагорная была второй среди женщин - 38:55 (10-ая в абсолюте).

Спорт Артем Казбан Полумарафон Сергей Марчук Юлия Профис

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