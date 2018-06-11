Сумские бегуны отличились на Житомирском полумарафоне

В рамках полумарафона бегали на дистанциях собственно 21 км, а также 10 км и эстафеты.
Среди мужчин в полумарафоне победил уроженец Сум, ныне днепрянин Артем Казбан - 1:08:16. Третье место занял сумчанин Сергей Марчук - 1:10:53. Среди женщин второе место заняла сумчанка Юлия Профис - 1:17:45 (восьмая в абсолюте), которая отстала на 44 секунды от победительницы. В забеге на 10 км сумчанка Яна Нагорная была второй среди женщин - 38:55 (10-ая в абсолюте).
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