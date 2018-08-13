Сумской исполком не смог разорвать договор с нерадивым перевозчиком Сегодня, 11 сентября, на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривали проект решения «О досрочном расторжении Договора № 95 / 26-17 от 10.03.2017 об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы с физическим лицом - предпринимателем Масюк Татьяной Алексеевной».

Как сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко, в результате проверок, проведенных на маршруте № 6 (Ковпака - Химгородок) в июле 2018 года было выявлено, что на маршруте работает от 1 до 3 маршруток вместо 9, как указано в договоре. Предпринимательница говорила о проблемах с водителями, а также с упавшим пассажиропотоком, так как маршрутку пустили через пр. Шевченко после закрытия моста на ул. Горького. Кроме того, члены исполкома поинтересовались, кто будет обслуживать маршрут, если будет разорван договор. С. Яковенко сообщил, что по закону он будет предложен тому перевозчику, который в конкурсе занял второе место, то есть харьковскому предприятию. А согласится ли он, неизвестно. Именно поэтому «за» разрыв договора проголосовали только три члена исполкома. Так что на маршруте будет и дальше продолжать ездить втрое меньше машин, чем нужно.