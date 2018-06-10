Сумской исполком не стал закрывать ночной клуб «Луна» Сегодня, 11 сентября, на заседании исполкома рассматривали проект решения «О рассмотрении электронной петиции Псарева Михаила Витальевича «Закрыть ночной развлекательный клуб «Луна».

Члены исполкома проголосовали за редакцию, в которой предусмотрено:

«1. Поддержать электронную петицию… в части принятия соответствующих мер с целью уменьшения неудобств жителям жилых домов, прилегающих к заведению ресторанного хозяйства «Луна» по ул. Интернационалистов, 21.

2. Отделу торговли, быта и защиты прав потребителей Сумского городского совета (Дубицкий А.Ю.):

2.1. Провести разъяснительную работу с руководством заведения ресторанного хозяйства «Луна» по ул. Интернационалистов, 21 относительно соблюдения установленных действующими нормативными актами правил осуществления хозяйственной деятельности и связанных с этим ограничений и предоставить письменные рекомендации о совершении действий, направленных на защиту прав жителей близлежащих жилых домов.

2.2. Об изложенных в петиции обстоятельства и результаты ее рассмотрения уведомить органы государственного надзора (контроля)».

Напомним, ночной клуб «Луна» известен постоянными разборками между посетителями и охраной, а 10 июня пьяный сумчанин, которого не пустили внутрь, вернулся с гранатой и бросил ее в толпу. От взрыва пострадали 7 человек.