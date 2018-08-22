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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:33135

Житель Сумщины отсудил моральный ущерб за незаконное пребывание под следствием и судом

Коллегия судей Апелляционного суда Сумской области согласилась с решением местного суда, которым обязано государство оплатить 170 000 гривен морального ущерба жителю Белопольского района, который почти четыре года незаконно находился под следствием и судом.

Такое решение апелляционный суд принял, пересматривая апелляционные жалобы на решения Белопольского районного суда. Как следует из материалов дела, против мужчины в мае 2011 года было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 (кража) и ч.1 ст. 353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) УК Украины. По версии правоохранителей, он вместе с сообщником, представляясь работниками налоговой инспекции, похитили более 8000 гривен у владельца одного из сумских магазинов. В 2012 году дело направили в суд, а впоследствии оно было возвращено правоохранительным органам для проведения дополнительного расследования. В декабре 2014 года с него сняли все обвинения в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

В декабре прошлого года он обратился в суд с иском о возмещении морального вреда, причиненного органом досудебного следствия - следственным отделом Заречного РО СГУ ГУМВД Украины в Сумской области и следственным отделом Сумского городского отдела УМВД Украины в Сумской области в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности и просил возместить за счет государственного бюджета моральный ущерб в сумме 500 000 грн и расходы за оказание юридической помощи в сумме 8000 грн. Белопольский районным судом исковые требования мужчины были удовлетворены частично, в частности взыскано в пользу лица 170 000 грн морального ущерба и 8000 грн имущественного вреда.

Коллегия судей гражданской палаты апелляционного суда, рассмотрев апелляционные жалобы, которые поступили от сторон по делу, оставила без изменений решение суда первой инстанции в части возмещения 170 000 гривен морального ущерба. Однако не согласилась по возмещению расходов за оказание юридической помощи, поскольку в соответствии с Законом Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» решение вопроса о возмещении гражданину средств, израсходованных в связи с предоставлением ему юридической помощи по уголовному делу, отнесено к компетенции органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, досудебных расследования, а не суда. Сам истец не отрицал, что он не обращался в следственные органы с заявлением о возмещении данных затрат, сообщает пресс-служба суда.

Право Моральный ущерб

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