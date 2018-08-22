За пользование переполненным мусорным полигоном оштрафовали аж на 2 тысячи По итогам плановой проверки должностные лица Роменского городского совета привлечены к административной ответственности, сообщает Госэкоинспекция Сумской области.

В период с 20.08.2018 по 03.09.2018 Инспекцией проведена плановая проверка Роменского городского совета и его исполнительных органов на предмет соблюдения требований законодательства в части осуществления полномочий в сфере охраны окружающей среды, в том числе КП «Комбинат коммунальных предприятий» Роменского городского совета, который осуществляет захоронение твердых бытовых отходов на городском полигоне.

Еще в январе 2013 года главным государственным инспектором по охране окружающей природной среды Сумской области было вынесено решение о запрете эксплуатации полигона ТБО, поскольку проектная мощность полигона к тому времени уже была исчерпана, а захоронение отходов на свалке осуществлялось с нарушением требований законодательства в сфере охраны окружающей среды. Однако вопросы эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, который расположен на территории Пустовойтовского сельского совета Роменского района, остается нерешенным. Решение о запрете с начала 2013 года и на сегодняшний день не выполняется, вопрос поиска нового полигона ТБО и выбора земельного участка под размещение нового полигона ТБО исполнительными органами Роменского городского совета также не решен. За невыполнение решения и непредоставление информации по выполнению ранее предоставленных предписаний должностных лиц Роменского городского совета еще раз привлекли к административной ответственности, наложен штраф на сумму 765 грн.

В ходе проведенной проверки также установлено, что КП «Комбинат коммунальных предприятий» Роменского городского совета согласно договору с управлением жилищно-коммунального хозяйства Роменского городского совета предоставляет услуги по сбору, вывозу, размещению, захоронению твердых бытовых отходов, образующихся на территории города Ромны. Захоронение отходов производится на запрещенном к эксплуатации полигоне ТБО города Ромны. Правоустанавливающие документы на земельный участок под полигон твердых бытовых отходов площадью 1,86 га, расположенный на землях Пустовойтовского сельского совета, у Роменского городского совета отсутствуют, а срок действия договора аренды земельного участка закончился 10 февраля 2018 года.

Кроме того, проверкой установлено, что эксплуатация полигона осуществляется с нарушением требований Правил эксплуатации полигонов бытовых отходов, утвержденных приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 01.12.2010 № 435, а именно:

- отсутствует уплотнения и пересыпки грунтом отходов;

- отсутствует ограждение по периметру полигона, что приводит к разлету летучих фракций за пределы полигона и приводит к засорению прилегающих территорий;

- не пробурены наблюдательные скважины, что не дает возможности осуществлять мониторинговые наблюдения за влиянием свалки на подземные воды;

- отсутствуют межевые знаки, что не дает возможности установить соответствие территории, на которой фактически осуществляется захоронение ТБО территории, которая документально отведена под полигон ТБО;

- складирование и размещение ТБО на полигоне, проектная мощность которого исчерпана.

За нарушение требований природоохранного законодательства при осуществлении деятельности по вывозу и захоронению ТБО города Ромны ответственных лиц КП «Комбинат коммунальных предприятий» Роменского городского совета привлечены к административной ответственности, составлено 6 протоколов на общую сумму штрафа 1326 грн. Выдано предписание по устранению выявленных нарушений.