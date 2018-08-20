Печальная статистика: с начала года на Сумщине произошло более 1200 пожаров

Как свидетельствует анализ таких случаев, большинство пожаров возникает в жилом секторе. В огне погибло 37 человек. Статистика крайне тревожная, учитывая еще и то, что за весь 2017 год огонь унес жизни 35-ти человек.
Трижды в области фиксировались случаи групповой гибели людей. Такие пожары произошли в Великописаревском, Шосткинском районах, а в областном центре 8 марта огонь унес жизни сразу трех человек.
Спасатели еще раз обращаются к гражданам с просьбой быть максимально осторожными в обращении с огнем и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Почти каждый пожар можно предотвратить. Для этого следует обязательно обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения: способ вызова пожарно-спасательной службы «101», эвакуации детей, тушение пожара в начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения. Не забывайте рассказывать детям об опасности, которую таит в себе огонь.
Заботьтесь о надлежащем противопожарном состоянии собственных домов. В частности: следите за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.; не курите в постели; не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками; старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электроприборы большой мощности; при использовании печного отопления следите за его исправностью и не разводите огонь легковоспламеняющимися жидкостями.
Помните! Только выполнение элементарных правил пожарной и собственной безопасности сможет сохранить вашу жизнь и имущество от огня, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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