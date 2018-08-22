Карманник обчистил банковскую карту сумчанина

Около девяти вечера, возле одного из торговых центров Сум, неизвестный ловкач украл у мужчины из кармана его банковскую карточку, после чего опустошил счет, сняв почти 16 000 гривен.
По данному факту работники полиции проводят проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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