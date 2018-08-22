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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:35290

Карманник обчистил банковскую карту сумчанина

Вечером 10 сентября от рук вора пострадал 32-летний сумчанин.

Около девяти вечера, возле одного из торговых центров Сум, неизвестный ловкач украл у мужчины из кармана его банковскую карточку, после чего опустошил счет, сняв почти 16 000 гривен.

По данному факту работники полиции проводят проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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