Сумская пенсионерка отдала мошенникам 17 тысяч за «спасение» дочери

Среди многих мошеннических схем наиболее распространенной является так называемая схема «спасения от уголовной ответственности». Ее сомнительный «успех» базируется на нескольких факторах. Первый, он же основной, - люди, которых мошенники выбирают для своих сделок, хотят быть полезными своим родственникам любой ценой, иногда даже вопреки здравому смыслу. Второй фактор - психологического давления. Аферисты пытаются как можно дольше удерживать свою жертву на связи, периодически пугая их угрозой для родных и время от времени подавая надежду на спасение. Третий фактор - явление чрезвычайного, нелогичного доверия к незнакомцам, которые приходят за деньгами. Чем руководствуются люди, когда передают годами собираемые семьей сбережения в чужие руки без каких-либо гарантий возврата средств - они и сами не могут объяснить. Вместо того, чтобы спокойно уточнить, в каком именно участке полиции находится их сын или дочь, которые якобы попали в ДТП, были бы задержаны за совершение других правонарушений, граждане едва ли не сразу бросаются собирать деньги на «спасение».
Именно в такую ловушку попала вчера 69-летняя сумчанка. Не колеблясь, пожилая женщина отдала неизвестному курьеру денежные средства на общую сумму более 17 000 гривен, чтобы только спасти от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП свою дочь. А придя в себя, обратилась в полицию за помощью. Сейчас правоохранители разыскивают мошенников и делают все возможное, чтобы вернуть старой так опрометчиво потерянные деньги.
Полиция предупреждает: в том случае, если вам позвонили с подобным сообщением, и даже если вам кажется, что вы слышите в трубке голос родного вам человека, - сохраняйте выдержку. Спокойно спросите, в каком участке находится тот, кто вам звонит. А потом также спокойно скажите, что вы сейчас уточните эту информацию, и положите трубку. Главное в этой ситуации - прервать контакт. Если вы это сделали, но сомневаетесь и хотите знать, где ваши дочь или сын - позвоните непосредственно на их мобильный. Не берут трубку, находятся вне зоны связи? Позвоните другим родственникам, расскажите о ситуации и спросите совет. Также можно сразу набрать номер спецлинии «102». Объясните оператору ситуацию и поинтересуетесь, действительно ли ваш родной человек задержан.
Работники полиции призывают жителей области соблюдать эти простые правила и объяснить их своим летних родственникам: родителям, бабушкам и дедушкам, просто стареньким соседям и знакомым. Гражданам следует помнить: если возникла необходимость предоставить кому-то финансовую помощь, то лучше всего это делать не через «третьи руки» или по телефону, а тогда, когда вас об этом просят при встрече, лично, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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