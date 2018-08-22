Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:09125

Сумская пенсионерка отдала мошенникам 17 тысяч за «спасение» дочери

Именно такую сумму отдала сумская пенсионерка неизвестному мужчине за «спасение» своей дочери от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.

Среди многих мошеннических схем наиболее распространенной является так называемая схема «спасения от уголовной ответственности». Ее сомнительный «успех» базируется на нескольких факторах. Первый, он же основной, - люди, которых мошенники выбирают для своих сделок, хотят быть полезными своим родственникам любой ценой, иногда даже вопреки здравому смыслу. Второй фактор - психологического давления. Аферисты пытаются как можно дольше удерживать свою жертву на связи, периодически пугая их угрозой для родных и время от времени подавая надежду на спасение. Третий фактор - явление чрезвычайного, нелогичного доверия к незнакомцам, которые приходят за деньгами. Чем руководствуются люди, когда передают годами собираемые семьей сбережения в чужие руки без каких-либо гарантий возврата средств - они и сами не могут объяснить. Вместо того, чтобы спокойно уточнить, в каком именно участке полиции находится их сын или дочь, которые якобы попали в ДТП, были бы задержаны за совершение других правонарушений, граждане едва ли не сразу бросаются собирать деньги на «спасение».

Именно в такую ловушку попала вчера 69-летняя сумчанка. Не колеблясь, пожилая женщина отдала неизвестному курьеру денежные средства на общую сумму более 17 000 гривен, чтобы только спасти от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП свою дочь. А придя в себя, обратилась в полицию за помощью. Сейчас правоохранители разыскивают мошенников и делают все возможное, чтобы вернуть старой так опрометчиво потерянные деньги.

Полиция предупреждает: в том случае, если вам позвонили с подобным сообщением, и даже если вам кажется, что вы слышите в трубке голос родного вам человека, - сохраняйте выдержку. Спокойно спросите, в каком участке находится тот, кто вам звонит. А потом также спокойно скажите, что вы сейчас уточните эту информацию, и положите трубку. Главное в этой ситуации - прервать контакт. Если вы это сделали, но сомневаетесь и хотите знать, где ваши дочь или сын - позвоните непосредственно на их мобильный. Не берут трубку, находятся вне зоны связи? Позвоните другим родственникам, расскажите о ситуации и спросите совет. Также можно сразу набрать номер спецлинии «102». Объясните оператору ситуацию и поинтересуетесь, действительно ли ваш родной человек задержан.

Работники полиции призывают жителей области соблюдать эти простые правила и объяснить их своим летних родственникам: родителям, бабушкам и дедушкам, просто стареньким соседям и знакомым. Гражданам следует помнить: если возникла необходимость предоставить кому-то финансовую помощь, то лучше всего это делать не через «третьи руки» или по телефону, а тогда, когда вас об этом просят при встрече, лично, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

По тематике

05.09.2018 11:13

В Сумах мошенники обманули 72-летнюю бабушку

3 сентября, около 14 часов, на телефон к пожилой женщине позвонила неизвестная, которая представилась ее внучкой....

На Сумщине появились мошенники, которые за деньги предлагают «выигрыш» дела в суде
04.09.2018 16:00

На Сумщине появились мошенники, которые за деньги предлагают «выигрыш» дела в суде

Апелляционный суд Сумской области предупреждает жителей области о новом виде мошенничества: злоумышленники предлагают гражданам за деньги получить «правильное» решение суда....

На Сумщине фейковый соцработник обобрал пенсионерку
31.08.2018 08:11

На Сумщине фейковый соцработник обобрал пенсионерку

Неизвестный злоумышленник, представившись социальным работником, попал в жилище пожилой женщины и присвоил ее деньги в сумме 12000 гривен, подменив их...

28.08.2018 15:08

Жертвами псевдобанкиров стали две жительницы Шостки

Молодые женщины попали в классическую мошенническую схему «звонок из банка»....

27.08.2018 17:49

Сумчанку развела на 6500 гривен фейковая дочь

Злоумышленница, используя известную мошенническую схему, и назвавшись дочерью, сообщила по телефону пожилой женщине о том, будто она нечаянно повредила чужое...

Новости

Уже с завтрашнего дня сумчане будут платить за воду больше
Сегодня 14:52
На Сумщине поймали шесть наркоманов за день
Сегодня 16:38
В Сумах определили места и графики обустройства более 70 контейнерных площадок
Сегодня 16:35
На Сумщине взяли под стражу неуловимого разбойника
Сегодня 15:53
Шосткинские гандболистки с бронзой международного турнира
Сегодня 15:46
В центре Сум загорелся магазин (видео)
Сегодня 15:41
Сумская пенсионерка отдала мошенникам 17 тысяч за «спасение» дочери
Сегодня 15:09
Житель Сумщины отсудил моральный ущерб за незаконное пребывание под следствием и судом
Сегодня 14:33
В Сумах обокрали Свято-Георгиевский храм (видео)
Сегодня 14:01
Сумской исполком отменил градостроительные условия и ограничения для строительства ТЦ возле школы № 12
Сегодня 13:41
За пользование переполненным мусорным полигоном оштрафовали аж на 2 тысячи
Сегодня 13:20
Сумской исполком поменял маршрут № 25 «Добровольная - Интернационалистов»
Сегодня 12:54
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.