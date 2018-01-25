Міста Сумщини запрошують до участі в конкурсі Smart місто 2018

Його мета — привернути увагу до використання смарт-сіті технологій для розбудови міської інфраструктури, а також познайомити громадськість із кращими світовими практиками та реальними кейсами. Програма форуму складається з шести секцій та виступів у форматі short talks з такої тематики: Smart City, Smart Mobility, Smart Building, електронна демократія та блокчейн-технології, креативна економіка й освіта, екологія та енергоефективність.
У рамках Kyiv Smart City Forum відбудеться щорічна церемонія нагородження міст-лідерів з впровадження інноваційних рішень в інфраструктуру, де будуть відзначені найкращі міські проекти, громадські та державні ініціативи у 5-ти номінаціях:
Асоціація міст України запрошує громади взяти участь у Конкурсі «SMART МІСТО 2018»: продемонструвати втілені інноваційні проекти та позмагатися за звання найкращих у своїх номінаціях. Для участі у Конкурсі необхідно до 20 вересня 2018 року заповнити заявку на сайті forum.kyivsmartcity.com/awards, у якій вказати про успішні проекти Вашого міста, що були реалізовані у період з листопада 2017 до вересня 2018 року.
Експертне журі проаналізує усі конкурсні заявки та визначить найуспішніші проекти за напрямками. Переможці конкурсу «SMART МІСТО 2018» будуть нагороджені під час офіційного відкриття Kyiv Smart City Forum 31 жовтня.
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