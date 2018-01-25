Міста Сумщини запрошують до участі в конкурсі Smart місто 2018 31 жовтня у столиці відбудеться Kyiv Smart City Forum 2018, одна з головних подій Східної Європи, присвячена популяризації впровадження інноваційних рішень у містах.

Його мета — привернути увагу до використання смарт-сіті технологій для розбудови міської інфраструктури, а також познайомити громадськість із кращими світовими практиками та реальними кейсами. Програма форуму складається з шести секцій та виступів у форматі short talks з такої тематики: Smart City, Smart Mobility, Smart Building, електронна демократія та блокчейн-технології, креативна економіка й освіта, екологія та енергоефективність.

У рамках Kyiv Smart City Forum відбудеться щорічна церемонія нагородження міст-лідерів з впровадження інноваційних рішень в інфраструктуру, де будуть відзначені найкращі міські проекти, громадські та державні ініціативи у 5-ти номінаціях:

- Найкраще інноваційне місто — за найефективніше використання технологій для трансформації міського простору.

- Найкраща транспортна модель міста — за найвищі стандарти у розвитку транспортної інфраструктури.

- Найкомфортніше місто для життя — за найвищі стандарти проживання та рівень задоволеності населення.

- Місто стартапів — за підтримку у втіленні інноваційних проектів та технологічних рішень з метою вдосконалення міського простору.

- Екологічне та енергоефективне місто — за використання розумних технологій та захисту міської екосистеми.

Асоціація міст України запрошує громади взяти участь у Конкурсі «SMART МІСТО 2018»: продемонструвати втілені інноваційні проекти та позмагатися за звання найкращих у своїх номінаціях. Для участі у Конкурсі необхідно до 20 вересня 2018 року заповнити заявку на сайті forum.kyivsmartcity.com/awards, у якій вказати про успішні проекти Вашого міста, що були реалізовані у період з листопада 2017 до вересня 2018 року.

Експертне журі проаналізує усі конкурсні заявки та визначить найуспішніші проекти за напрямками. Переможці конкурсу «SMART МІСТО 2018» будуть нагороджені під час офіційного відкриття Kyiv Smart City Forum 31 жовтня.