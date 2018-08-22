Сумской исполком поменял маршрут № 25 «Добровольная - Интернационалистов» Сегодня, 11 сентября, на заседании исполкома Сумского горсовета рассмотрели вопрос об изменении маршрута № 25 (Добровольная - Интернационалистов).

Как сообщил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко, с таким предложением обратился перевозчик «СНД-Автотранс», который обслуживает этот маршрут. Он мотивировал это отсутствием пассажиропотока по ул. Ивана Сирко, где проходит маршрут. Вместо этого он предложил пустить маршрутки по ул. Интернационалистов мимо Рынка на Десятом микрорайоне.

После небольшой дискуссии исполком поддержал это решение.