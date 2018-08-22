Сумской исполком отменил градостроительные условия и ограничения для строительства ТЦ возле школы № 12 Сегодня, 11 сентября, на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривали вопрос об отмене градостроительных условий и ограничений на реконструкцию цветочного павильона по ул. Засумская возле школы № 12.

Проект решения внес на рассмотрение депутат Сумского горсовета Владимир Чепик, который вместе с директором школы, также депутатом Ириной Губской и главой родительского комитета школы Александром Степаненко обрисовали возникшую ситуацию с якобы реконструкцией одноэтажного павильона с разрытием 5-метрового котлована.

Представитель застройщика пугал членов исполкома судами, но те все таки нашли 12 голосов, чтобы отменить градостроительные условия и ограничения, выданные управление архитектуры.

- Юридически Вам будет очень сложно, запомните, - предсказал член исполкома Виктор Волонтырец после благодарностей от Александра Степаненко.