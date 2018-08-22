Сумской исполком отменил градостроительные условия и ограничения для строительства ТЦ возле школы № 12

Проект решения внес на рассмотрение депутат Сумского горсовета Владимир Чепик, который вместе с директором школы, также депутатом Ириной Губской и главой родительского комитета школы Александром Степаненко обрисовали возникшую ситуацию с якобы реконструкцией одноэтажного павильона с разрытием 5-метрового котлована.
Представитель застройщика пугал членов исполкома судами, но те все таки нашли 12 голосов, чтобы отменить градостроительные условия и ограничения, выданные управление архитектуры.
- Юридически Вам будет очень сложно, запомните, - предсказал член исполкома Виктор Волонтырец после благодарностей от Александра Степаненко.
Сегодня, 6 сентября, состоялось совещание при участии мэра Сум Александра Лысенко относительно решения вопроса по строительству торгового центра на территории...
Родители учеников школы № 12 согласились прекратить перекрытие движения транспорта на Покровской площади....
Сегодня, 5сентября, около 17.00, родители учеников школы № 12 перекрыли Покровскую пл. в районе «МакДональдса»....
Родители учеников школы № 12 сообщают о начале бессрочной акции против использования земель школы не по целевому назначению....
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