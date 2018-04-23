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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4676

Шосткинские гандболистки с бронзой международного турнира

Гандболистки шосткинской КДЮСШ «Барса» - бронзовые призерки международного турнира.

7-9 сентября в Ровно состоялся международный турнир по гандболу «Кубок Полесья» среди девушек 2003-2004 годов рождения.

В своей подгруппе шосткинские гандболистки победили соперниц из Кишинева 35:17, Киева 25:11 и уступили спортсменкам Львовского училища физической культуры 15:23.

В игре за третье место наши девушки победили команду хозяек турнира 19:12 и стали бронзовыми призерками.

Победителем стала команда Львова, обыгравшая в финале команду из г. Алитус (Литва).

Лучшим игроком шосткинской команды признана Анастасия Зюзько. Подготовила команду тренер Мария Хлыстун.

Спорт Гандбол

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