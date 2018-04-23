Шосткинские гандболистки с бронзой международного турнира

7-9 сентября в Ровно состоялся международный турнир по гандболу «Кубок Полесья» среди девушек 2003-2004 годов рождения.
В своей подгруппе шосткинские гандболистки победили соперниц из Кишинева 35:17, Киева 25:11 и уступили спортсменкам Львовского училища физической культуры 15:23.
В игре за третье место наши девушки победили команду хозяек турнира 19:12 и стали бронзовыми призерками.
Победителем стала команда Львова, обыгравшая в финале команду из г. Алитус (Литва).
Лучшим игроком шосткинской команды признана Анастасия Зюзько. Подготовила команду тренер Мария Хлыстун.
28 октября в Сумах пройдет матч мужской сборной Украины по гандболу....
20-22 мая в Конотопе прошли Всеукраинские соревнования по гандболу среди девушек и парней 2008 г.р. и моложе «Конотопская весна 2018»....
Гандбольная команда КДЮСШ «Барса» (Шостка) стала победителем международного турнира в Беларуси....
25 апреля в Сумах пройдет матч 1/8 финала кубка Украины по гандболу среди мужских команд....
20-21 апреля в Запорожье прошли игры 9-го тура чемпионата Украины по гандболу среди команд высшей лиги между днепровским «УДХТУ» и...