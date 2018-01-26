В Сумах определили места и графики обустройства более 70 контейнерных площадок Сегодня, 11 сентября, исполком Сумского горсовета утвердил местоположения и графики обустройства контейнерных площадок для сбора ТБО для ООО «А-Муссон» и ООО «Сервисресурс».

Данное решение было принято для обеспечения надлежащего санитарного состояния контейнерных площадок. Кроме того, как сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко, это даст юридическое основание этом структурному подразделению контролировать обустройство контейнерных площадок по городу.

«В соответствии с решением, поставщики услуг обязаны будут за свой счет, а не за средства, включенные в тариф, обустроить согласно перечню контейнерные площадки: 53 ООО «А-Муссон» и 16 ООО« Сервисресурс», - сообщил он. - Эти контейнерные площадки будут обустраиваться в соответствии со всеми законодательными нормами, с указанием адреса и сроков выполнения».

По его словам, предварительно специалисты департамента инфраструктуры провели инвентаризацию контейнерных площадок по городу и в перечень, указанный в решении, вошли самые проблемные участки.

В то же время городской голова Александр Лысенко высказал замечания относительно полноты предлагаемого решения, отметив, что все контейнерные площадки должны быть сделаны в едином стиле. «Члены исполнительного комитета должны видеть, за что они голосуют. Поэтому вы должны разработать единый архетип, как будут выглядеть все контейнерные площадки по городу, и ознакомить с ним членов исполкома», - подчеркнул он, обращаясь к Григорию Яременко.

По его предложению проект решения дополнили поручению департамента инфраструктуры города до 20 сентября разработать и согласовать с городским головой архетип контейнерной площадки, а профильному заммэру Александру Журбе - контролировать выполнение данного решения.

Принято решение вступает в силу с момента его опубликования.

У члена исполкома Виталия Моисеенко были возражения относительно узаконивания площадок, но необращение внимания на санитарное состояние контейнеров и мусоровозов. Он голосовал «против».

Также возникли вопросы со сроками, ведь первые площадки должны быть готовы уже в сентябре, а их вид будет известнее, в лучшем случае, только 20 сентября.