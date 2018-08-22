В центре Сум загорелся магазин (видео)

Видео, как работают пожарные, выложила в Фейсбуке сумчанка Людмила Боунаас.
6 сентября в 17:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля на ул. Семьи Линтваревых в районе...
Сегодня, 4 сентября, в Сумах на пл. Независимости загорелся контейнер для сбора пластиковых бутылок....
Из-за жаркой и сухой погоды в области остается опасность возникновения пожаров, в первую очередь в природных экосистемах и на открытых...
Полиция выясняет обстоятельства возгорания в домохозяйстве депутата Сумского облсовета....
Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело погибшего человека....