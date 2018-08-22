На Сумщине взяли под стражу неуловимого разбойника По ходатайству прокуратуры взят под стражу злоумышленника, который совершил ряд преступлений и длительное время скрывался от следствия.

По ходатайству Роменской местной прокуратуры 23-летнему роменчанину, который совершил ряд преступлений и длительное время скрывался от следствия, 7 сентября 2018 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2,3 ст. 186 (грабеж) и ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Еще в 2014 году в Роменском и Липоводолинском районах злоумышленники совершили серию грабежей и разбоев. Они проникали в частные дома в вечернее время и, угрожая хозяевам насилием, забирали все ценные вещи. Также грабили людей на улице, отбирая золотые украшения, мобильные телефоны и кошельки. Преступная группа около четырех месяцев держала в страхе местных жителей. Благодаря профессиональной работе правоохранители установили личности нападавших и задержали трех из них. Четвертому удалось убежать.

«Задержанные получили справедливое наказание, сейчас находятся в местах лишения свободы. Четвертому злоумышленнику было заочно сообщено о подозрении, с 2014 года он объявлен в международный розыск. Как выяснилось, подозреваемый скрывался в Российской Федерации, где в 2016 году совершил очередной разбой и был осужден. Поэтому полиция и прокуратура, узнав о его местонахождении, подготовили все необходимые документы для его экстрадиции. И уже 5 сентября 2018 года задержанного этапировали в Украину», - рассказал прокурор Липоводолинского отдела Роменской местной прокуратуры Константин Яковенко.

Справка: подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.