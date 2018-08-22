На Сумщине взяли под стражу неуловимого разбойника

По ходатайству Роменской местной прокуратуры 23-летнему роменчанину, который совершил ряд преступлений и длительное время скрывался от следствия, 7 сентября 2018 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2,3 ст. 186 (грабеж) и ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.
Еще в 2014 году в Роменском и Липоводолинском районах злоумышленники совершили серию грабежей и разбоев. Они проникали в частные дома в вечернее время и, угрожая хозяевам насилием, забирали все ценные вещи. Также грабили людей на улице, отбирая золотые украшения, мобильные телефоны и кошельки. Преступная группа около четырех месяцев держала в страхе местных жителей. Благодаря профессиональной работе правоохранители установили личности нападавших и задержали трех из них. Четвертому удалось убежать.
«Задержанные получили справедливое наказание, сейчас находятся в местах лишения свободы. Четвертому злоумышленнику было заочно сообщено о подозрении, с 2014 года он объявлен в международный розыск. Как выяснилось, подозреваемый скрывался в Российской Федерации, где в 2016 году совершил очередной разбой и был осужден. Поэтому полиция и прокуратура, узнав о его местонахождении, подготовили все необходимые документы для его экстрадиции. И уже 5 сентября 2018 года задержанного этапировали в Украину», - рассказал прокурор Липоводолинского отдела Роменской местной прокуратуры Константин Яковенко.
Справка: подозреваемому грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
По итогам плановой проверки должностные лица Роменского городского совета привлечены к административной ответственности, сообщает Госэкоинспекция Сумской области....
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко провел выездной личный прием граждан в Ромнах и Роменском районе....
Катаясь на своем детском квадроцикле, 6-летний малыш наехал на 9-летнюю девочку. В результате та попала в больницу с тяжелым переломом...
По ходатайству прокуратуры взят под стражу злоумышленник, который накануне совершил разбойное нападение....
Патрульные по горячим следам задержали граждан, которые подозреваются в совершении разбойного нападения....