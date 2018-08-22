Школьники побывали в гостях у сумских спасателей Чтобы воочию увидеть все тонкости своей тяжелой и опасной профессии, пожарные постоянно приглашают подрастающее поколение в подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

11 сентября в 1-й государственной пожарно-спасательной части 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, для учащихся школы № 13 спасатели устроили интересную и познавательную экскурсию.

Детей познакомили с историей подразделения, организацией несения службы пожарных, как происходит их профессиональная и физическая подготовка. Привели примеры масштабных пожаров и чрезвычайных событий, в ликвидации которых принимали участие сумские спасатели.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали детям основные требования безопасности жизнедеятельности. Специалисты объяснили, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, в том числе при выявлении взрывоопасных предметов - боеприпасов времен войны, и отметили страшные последствия несоблюдения правил в таких случаях.

Мальчиков и девочек ознакомили со специальной техникой, находящейся на защите города, его оснащением и принципом работы. Продемонстрировали в действии оборудование, которое используют при ликвидации чрезвычайных происшествий и спасении людей.

С блеском в глазах участники акции примеряли специальную одежду и защитное снаряжение, а самые активные даже пытались овладеть приемами работы со спасательным принадлежностями.

Впечатления переполняли детей, некоторые из них выразили желание в будущем вступить в ряды спасателей, чтобы выполнять благородное дело - приходить на помощь в момент опасности, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.