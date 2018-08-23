В Сумах снова озаботились состоянием Псла

По словам заместителя директора департамента экологии и охраны природных ресурсов ОГА Валентины Пелых, еще в 2017 году были предусмотрены меры по научному обследованию реки Псел, на это выделили 390 тыс. гривен из Фонда охраны окружающей природной среды. Но, к сожалению, конкурс на проведение работ не состоялся, так как отсутствовали желающие. На этом ситуация и застопорилась. На сегодня река, несомненно, требует уже срочного исследования относительно состояния ее загрязнения и заиления.
Как рассказали на совещании гидрологи, реку надо чистить, особенно в черте города. Кроме того, стоит что-то делать с эрозией почв. Но всю картину и угрозу существование реки можно увидеть, только сделав тщательное исследование.
«Если это нужно городу Сумы, то мы готовы к конструктивным разговорам и выделению средств и из областного бюджета, и из государственного, - отметил глава Сумской ОГА Николай Клочко. - В частности, вопросы финансирования научного исследования Псла мы внесем на рассмотрение сессии областного совета. Давайте поработаем вместе с экологами и гидрологами. Мы совместно с городскими властями сделать все необходимое, чтобы главная водная артерия областного центра была очищена».
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