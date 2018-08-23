На Лебединщине два моста нуждаются в срочном ремонте

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время личного приема граждан в Лебедине рассмотрел проблему ремонта старых мостов в районе.
Как сообщили жители Лебединщины, деревянные мосты через реку Псел в с. Курган и Пристайлово действительно являются насущной проблемой, поскольку их состояние является аварийным. Такая ситуация значительно ограничивает движение к населенным пунктам.
Вместе с руководителями райгосадминистрации и жителями района Николай Клочко обсуждал возможные варианты осуществления ремонта мостов, возможности привлечения бюджетных и дополнительных средств на эти цели. Местные предприниматели и представители сельских советов говорили о своей готовности участвовать в финансировании ремонта, но при условии, что Служба автомобильных дорог в Сумской области тоже примет участие в софинансировании. Кроме того, Служба автомобильных дорог должен разработать смету расходов и указать общую сумму средств, которая нужна на данный ремонт.
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