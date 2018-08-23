В Конотопе восстановили памятник футболистам На День физкультуры и спорта в Конотопе на стадионе «Локомотив» открыли обновелнный памятник футболистам.

Как сообщила директор ДЮСШ им. М.Мамиашвили Тамара Паламарчук, памятник стоял у школы с незапамятных времен, но лет 15 назад начал разрушаться, так что его пришлось перенести. Помог с восстановлением памятника глава попечительского совета школы, депутат горсовета Александр Кирей.