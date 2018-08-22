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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:47143

За выходные патрульные остановили 12 пьяных водителей

На выходных патрульные обнаружили 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

9 сентября, ночью, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль ВАЗ-2121, который двигался с нарушением ПДД. Во время проверки документов инспекторы заметили, что 46-летний сумчанин имеет признаки алкогольного опьянения. К тому же он не имел надлежащих документов, которые согласно ПДД должен иметь водитель транспортного средства.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у него 2,39 промилле алкоголя, что в почти в 12 раз превышает допустимую норму.

Полицейские составили на него административный материал по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Право Пьяный за рулем

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