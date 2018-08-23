У Сумах відбудеться Всеукраїнський форум студентського самоврядування Цієї осені в Сумах відбудеться одинадцятий Всеукраїнський форум студентського самоврядування.

11 вересня відкрито офіційну реєстрацію на Всеукраїнський форум студентського самоврядування.

У період з 17 по 20 жовтня поточного року в м.Суми відбудеться одинадцятий Всеукраїнський форум студентського самоврядування. Захід проводитиметься за ініціативи ГО «Студентське братство Сумщини» спільно з громадською організацією «Місто розумних» та цьогорічними партнерами – Британською Радою в Україні, Міністерством молоді та спорту України та Управлінням молоді та спорту Сумської ОДА.

Протягом 4-х днів на учасників чекає: нон-стоп симуляційна гра, тривалістю 12 години, 2 лекційні дні, більше 20 спікерів, серед яких автори успішних студентських проектів, представники профільних міністерств та Британської Ради, відомі медійники, інтеграційний вечір, найбільший студентський нетворкінг, корисні знайомства, костюмована екскурсія містом. Захід відбуватиметься за фінансової та організаційної підтримки Міністерства молоді та спорту України та Британської ради в Україні.

Щоб більше дізнатися про захід та стати учасником Форуму необхідно заповнити анкету за посиланням: http://studbs.org/xiforum/

Реєстрація триватиме до 26.09.2018.