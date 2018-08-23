Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:31131

У Сумах відбудеться Всеукраїнський форум студентського самоврядування

Цієї осені в Сумах відбудеться одинадцятий Всеукраїнський форум студентського самоврядування.

11 вересня відкрито офіційну реєстрацію на Всеукраїнський форум студентського самоврядування.

У період з 17 по 20 жовтня поточного року в м.Суми відбудеться одинадцятий Всеукраїнський форум студентського самоврядування. Захід проводитиметься за ініціативи ГО «Студентське братство Сумщини» спільно з громадською організацією «Місто розумних» та цьогорічними партнерами – Британською Радою в Україні, Міністерством молоді та спорту України та Управлінням молоді та спорту Сумської ОДА.

Протягом 4-х днів на учасників чекає: нон-стоп симуляційна гра, тривалістю 12 години, 2 лекційні дні, більше 20 спікерів, серед яких автори успішних студентських проектів, представники профільних міністерств та Британської Ради, відомі медійники, інтеграційний вечір, найбільший студентський нетворкінг, корисні знайомства, костюмована екскурсія містом. Захід відбуватиметься за фінансової та організаційної підтримки Міністерства молоді та спорту України та Британської ради в Україні.

Щоб більше дізнатися про захід та стати учасником Форуму необхідно заповнити анкету за посиланням: http://studbs.org/xiforum/

Реєстрація триватиме до 26.09.2018.

Общество Студенческий форум

Новости

Уже с завтрашнего дня сумчане будут платить за воду больше
Вчера 14:52
Сумской исполком отменил градостроительные условия и ограничения для строительства ТЦ возле школы № 12
Вчера 13:41
В Сумах продолжаются работы по очистке резервуаров чистой воды
Сегодня 12:41
В Сумах прошло первенство города по гребле
Сегодня 12:07
Сумчане снова сидят без воды
Сегодня 11:52
В Сумах пройдёт чемпионат области по бодибилдингу и фитнес бикини
Сегодня 11:36
Суд рассмотрел дело об обжаловании тарифов на проезд в маршрутках ЧП «Согор»
Сегодня 11:20
В Белополье будут судить правоохранителей, прессовавших майдановцев 4,5 года назад
Сегодня 11:14
В Курском микрорайоне стреляли
Сегодня 11:01
У Сумах відбудеться Всеукраїнський форум студентського самоврядування
Сегодня 10:31
Водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 09:56
В Конотопе восстановили памятник футболистам
Сегодня 09:20
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.