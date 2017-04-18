Мемориал "Концлагерь Дахау" ищет потомков расстрелянных офицеров. Из Сумской области – три имени (список) Музей-мемориал на месте бывшего нацистского концлагеря Дахау разыскивает родственников советских военнопленных, расстрелянных в 1941 - 1942 годах, среди которых немало украинцев.

Сотрудники меморила надеются, что им удастся выйти на потомков воинов, казненных тоталитарным режимом. Об этом сообщает обозреватель Цензор.нет Ольга Скороход.

Небольшую экспозицию и мемориал памяти жертв расстрелов на месте бывшего "полигона СС Геберсгаузен" сотрудники Музея-мемориала "Концлагерь Дахау" открыли в 2014 году. 22 июня 2019 музей-мемориал "Концлагерь Дахау" планирует открыть новую часть выставки о "полигоне СС Геберсгаузен" и дополнить мемориальные плиты новыми именами жертв расстрелов.

Полигон Геберсгаузен был построен в 1937-1938 гг. В двух километрах от основного лагеря концлагеря Дахау. Как сообщают специалисты, здесь эсэсовцы, охранявшие концлагерь, проводили тренировки по стрельбе. В 1941-1942 гг. живой мишенью для эсэсовцев стали советские военнопленные, которых сюда целенаправленно провозили на расстрел. Это были офицеры Красной армии - евреи, политруки, представители интеллигенции, которых айнзацкоманды гестапо "отсортировали" в лагерях для советских военнопленных военных округов Мюнхена, Нюрнберга, Штутгарта, Висбадена и Зальцбурга согласно расовым и идеологическим критериям.

Всего на полигоне Геберсгаузен было расстреляно около 4000 советских военнопленных. Сотрудники музея-мемориала по разным документам установили фамилии и краткие сведения на 816 человек. Из этого списка они отобрали около сотни фамилий офицеров, которые были родом из Украины. Все пленные офицеры, указанные в списке, проходили в советских документах как пропавшие без вести. Теперь появилась возможность родным узнать, где они погибли, и посетить их могилу. В списке значатся два уроженца Сумской области (под номером 1, 16 и 85):

1. Левантовский Евель Давидович, дата рождения - 12.08.1888, место рождения – УССР, Сумы, воинское звание – интендант I ранга, дата передачи в гестапо – 20.09.41

16.Сараев Василий Павлович, дата рождения - 23.04.1913, место рождения – УССР, Сумская область, Ахтырский район, воинское звание – лейтенант, дата передачи в гестапо – 24.11.41

85. Слепнев Алексей Никитич, дата рождения - 17.03.1906, место рождения – УССР, Сумская область, воинское звание – капитан, дата передачи в гестапо – 08.01.42

Стоит отметить, что немецкие ученые самостоятельно перевели фамилии жертв расстрелов с латиницы на кириллицу. Поэтому с целью уменьшения количества возможных искажений и разночтений украинские исследователи подают список на русском языке - в таком виде, как получили. Кроме того, могут быть неточности в названиях населенных пунктов. Все данные представлены на момент 1941, когда брали на учет пленных красноармейцев и заполнялись анкеты.

СПИСОК ПЛЕННЫХ ИЗ УКРАИНЫ, РАССТРЕЛЯННЫХ В 1941-1942 ГГ. В ЛАГЕРЕ ДАХАУ

За более подробной информацией можно обращаться к научной сотруднице Института истории Украины НАНУ Татьяне Пастушенко tetiana_p@ukr.net.