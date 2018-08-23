Водоканал сообщает об отключении воды В связи с технологическим переключением на Тополянская водозаборе коммунальное предприятие «Горводоканал» приостановит водоснабжение ряда улиц города.

С 15:00 до 15:30 без водоснабжения останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.