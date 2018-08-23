Водоканал сообщает об отключении воды

С 15:00 до 15:30 без водоснабжения останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» извиняется потребителей за временные неудобства.
КП «Горводоканал» сообщает о прекращении водоснабжения....
КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по улице Леси Украинки....
КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва на улице Романа Атаманюка....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает о том, что ночью будет приостановлен Лучанский водозабор....