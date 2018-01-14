В Курском микрорайоне стреляли Патрульные задержали 39-летнего мужчину, который, вероятно, причастен к стрельбе в жилом массиве.

Вечером работники роты тактико-оперативного реагирования получили сообщение о том, что в жилой зоне на улице Романа Атаманюка, неизвестный якобы стрелял из пистолета.

Оперативно отреагировав на сообщение, полицейские обследовали указанную территорию, где обнаружили компанию из трех мужчин.

Проведя поверхностную проверку, у 39-летнего мужчины инспекторы обнаружили предметы, похожие на пистолет и нож. Неподалеку патрульные нашли гильзу от патрона калибром 9 мм.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.