В Курском микрорайоне стреляли

Вечером работники роты тактико-оперативного реагирования получили сообщение о том, что в жилой зоне на улице Романа Атаманюка, неизвестный якобы стрелял из пистолета.
Оперативно отреагировав на сообщение, полицейские обследовали указанную территорию, где обнаружили компанию из трех мужчин.
Проведя поверхностную проверку, у 39-летнего мужчины инспекторы обнаружили предметы, похожие на пистолет и нож. Неподалеку патрульные нашли гильзу от патрона калибром 9 мм.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.
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