В Сумах пройдёт чемпионат области по бодибилдингу и фитнес бикини В городе Сумы 20 октября пройдёт открытый чемпионат Сумской области по бодибилдингу и фитнес бикини.

А также Всеукраинский турнир «Золотая осень», на котором лучшие из лучших будут бороться за звание абсолютного чемпиона в разных номинациях и весовых категориях. Организаторы приглашают на праздник силы красоты и здоровья. Специальный гость чемпионата - чемпион мира, чемпион Олимпии, профессионал IFBB Александр Слободянюк. Турнир пройдет во Дворце культуры Сумского НПО. Начало в 14.00. Телефон для справок 0662366440.