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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:36157

В Сумах пройдёт чемпионат области по бодибилдингу и фитнес бикини

В городе Сумы 20 октября пройдёт открытый чемпионат Сумской области по бодибилдингу и фитнес бикини.

А также Всеукраинский турнир «Золотая осень», на котором лучшие из лучших будут бороться за звание абсолютного чемпиона в разных номинациях и весовых категориях.

Организаторы приглашают на праздник силы красоты и здоровья.

Специальный гость чемпионата - чемпион мира, чемпион Олимпии, профессионал IFBB Александр Слободянюк.

Турнир пройдет во Дворце культуры Сумского НПО. Начало в 14.00.

Телефон для справок 0662366440.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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