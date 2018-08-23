Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:52148

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает о прекращении водоснабжения.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода Д = 400 мм по ул. Чернышевского, 9 сегодня, 12 сентября, с 10:00 в домах по ул. Петропавловская, ул. Герасима Кондратьева, ул. 20 лет Победы и прилегающих улицах прекращено водоснабжение.

Общество Отключение воды

По тематике

Сегодня 09:56

Водоканал сообщает об отключении воды

В связи с технологическим переключением на Тополянская водозаборе коммунальное предприятие «Горводоканал» приостановит водоснабжение ряда улиц города....

07.09.2018 10:06

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по улице Леси Украинки....

03.09.2018 15:16

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва на улице Романа Атаманюка....

29.08.2018 10:30

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....

27.08.2018 10:45

Ночью в центре Сум и на Барановке не будет воды

КП «Горводоканал» сообщает о том, что ночью будет приостановлен Лучанский водозабор....

Новости

Уже с завтрашнего дня сумчане будут платить за воду больше
Вчера 14:52
Сумской исполком отменил градостроительные условия и ограничения для строительства ТЦ возле школы № 12
Вчера 13:41
В Сумах продолжаются работы по очистке резервуаров чистой воды
Сегодня 12:41
В Сумах прошло первенство города по гребле
Сегодня 12:07
Сумчане снова сидят без воды
Сегодня 11:52
В Сумах пройдёт чемпионат области по бодибилдингу и фитнес бикини
Сегодня 11:36
Суд рассмотрел дело об обжаловании тарифов на проезд в маршрутках ЧП «Согор»
Сегодня 11:20
В Белополье будут судить правоохранителей, прессовавших майдановцев 4,5 года назад
Сегодня 11:14
В Курском микрорайоне стреляли
Сегодня 11:01
У Сумах відбудеться Всеукраїнський форум студентського самоврядування
Сегодня 10:31
Водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 09:56
В Конотопе восстановили памятник футболистам
Сегодня 09:20
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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