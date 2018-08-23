Сумчане снова сидят без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода Д = 400 мм по ул. Чернышевского, 9 сегодня, 12 сентября, с 10:00 в домах по ул. Петропавловская, ул. Герасима Кондратьева, ул. 20 лет Победы и прилегающих улицах прекращено водоснабжение.
В связи с технологическим переключением на Тополянская водозаборе коммунальное предприятие «Горводоканал» приостановит водоснабжение ряда улиц города....
КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по улице Леси Украинки....
КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва на улице Романа Атаманюка....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает о том, что ночью будет приостановлен Лучанский водозабор....