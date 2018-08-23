Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает о прекращении водоснабжения.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода Д = 400 мм по ул. Чернышевского, 9 сегодня, 12 сентября, с 10:00 в домах по ул. Петропавловская, ул. Герасима Кондратьева, ул. 20 лет Победы и прилегающих улицах прекращено водоснабжение.