В Сумах прошло первенство города по гребле В Сумах состоялся открытый чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ.

Проходили соревнования на акватории р. Псел на водно-гребной базе СумГУ.

В чемпионате приняли участие перспективные спортсмены, воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Старт» и комплексной детско-юношеской школы «Украина».

Победителями соревнований стали: Ярослав Жоха (К-1200 м, мужчины), Николай Бирюк (К-1200 м, юниоры 2001-2002 г.р.), Матвей Мостовой (К-1200 м, старшие юноши 2003-2004 гг .н.), Артур Черненко (К-1200 м, младшие юноши 2005-2006 г.р.), Ярослав Тихенко (К-1200 м, младшие юноши 2007 г.р. и мл.), Мария Басова (К -1200 м, женщины), Дарья Ахтырцева (К-1200 м, старшие девушки 2005-2006 г.р.), Валерий Кандыба (К-1200 м, ветераны 1983 г.р. и старше), Дмитрий Пирогов (К-1 1000 м, мужчины), Максим Беседин (К-1 1000 м, юниоры 2001-2002 г.р.), Матвей Мостовой (К-1 1000 м, старшие юноши 2003-2004 г.р.), Ростислав Ремнев (К-1500 м, младшие юноши 2005-2006 г.р.), Даниил Олийнык (К-1500 м, младшие юноши 2007 г.р. и мл.), Мария Басова (К-1500 м, женщины), Дарья Ахтырцева (К-1500 м, старшие девушки 2005-2006 г.р.), Валерий Кандыбей (К-1 1000 м, ветераны 1983 г.р. и старше).