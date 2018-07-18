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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:4132

В Сумах продолжаются работы по очистке резервуаров чистой воды

КП «Горводоканал» продолжает работы по очистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды Тополянская водозабора.

Соответствующие работы продлятся с 12 по 17 сентября. В связи с выполнением этих работ в домах жителей Курского микрорайона, Веретеновки, с.Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц временно может иметь запах хлора.

На предприятии напоминают, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.

Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.

Общество КП «Горводоканал» Хлорка

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