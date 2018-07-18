В Сумах продолжаются работы по очистке резервуаров чистой воды

Соответствующие работы продлятся с 12 по 17 сентября. В связи с выполнением этих работ в домах жителей Курского микрорайона, Веретеновки, с.Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц временно может иметь запах хлора.
На предприятии напоминают, что перед включением резервуаров и подачей воды в город, обязательно осуществляются лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам.
Промывка резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях КП «Горводоканал» осуществляется планово с целью сохранения качественного водоснабжения потребителей.
КП «Горводоканал» информирует о том, что с 12 сентября плата за услуги предприятия будет начисляться по скорректированным тарифам....
4 сентября на заседании НКРЭКУ повышены тарифы КП «Горводоканал» на воду и водоотведение....
КП «Горводоканал» начало работы по очистке, промывки и дезинфекции резервуаров чистой воды Тополянская водозабора....
КП «Горводоканал» сообщает о промывке резервуаров Лучанского водозабора....
КП «Горводоканал» сообщает о промывке резервуаров Лепеховского водозабора....