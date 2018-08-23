Сумские копы поймали металлиста-наркомана Патрульные задержали предполагаемого вора и обнаружили у него жидкость наркотического происхождения.

Незнакомец, который переносил металлолом на улице Бориса Гмыри вызвал подозрение у соседей, которые вызвали патрульных.

Инспекторы оперативно отреагировали на сообщение и разыскали данного мужчину. 33-летний сумчанин пояснил, что нашел указанный металлолом на улице, поэтому и решил забрать с собой. Полицейские провели в отношении него поверхностную проверку, во время которой обнаружили четыре ампулы с жидкостью, которая имеет наркотическое происхождение, а также медали и различные монеты. Объяснить происхождение обнаруженных предметов он не смог.

В дальнейшем, патрульные начали опрашивать жителей улицы, во время чего обнаружили гражданина, который сообщил, что видел, как данный человек выходил, держа в руках металлолом, из дома на данной улице. Инспекторы установили владельца, который действительно узнал медали, монеты и металлолом, который находился в его доме.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.