Сумские копы поймали металлиста-наркомана

Незнакомец, который переносил металлолом на улице Бориса Гмыри вызвал подозрение у соседей, которые вызвали патрульных.
Инспекторы оперативно отреагировали на сообщение и разыскали данного мужчину. 33-летний сумчанин пояснил, что нашел указанный металлолом на улице, поэтому и решил забрать с собой. Полицейские провели в отношении него поверхностную проверку, во время которой обнаружили четыре ампулы с жидкостью, которая имеет наркотическое происхождение, а также медали и различные монеты. Объяснить происхождение обнаруженных предметов он не смог.
В дальнейшем, патрульные начали опрашивать жителей улицы, во время чего обнаружили гражданина, который сообщил, что видел, как данный человек выходил, держа в руках металлолом, из дома на данной улице. Инспекторы установили владельца, который действительно узнал медали, монеты и металлолом, который находился в его доме.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) УК и ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
Работники полиции разыскивают дерзкую злоумышленницу, которая украла 8000 гривен, собираемые старым на похороны....
В Сумах ночью неизвестные злоумышленники взломали пластиковые двери и проникли в помещение магазина, откуда вынесли пять новеньких смартфонов....
В одном из сел Белопольского района воры, воспользовавшись невнимательностью хозяина, который не закрыл на ночь подсобное помещение, украли со двора...
Воров сняли камеры видеонаблюдения в храме на Десятке....
Вечером 10 сентября от рук вора пострадал 32-летний сумчанин....