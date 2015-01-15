Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15162

Сумские кроссфитеры отличились в Одессе

9-10 сентября в Одессе проходил турнир по кроссфиту Odessacrossfitcup2018.

Сумы представляли два атлета - Дмитрий Стриженок и Вадим Титарев. Дмитрий, выступая в разделе аматоры, занял 2-е место. Вадим, выступая в разделе профи, закончил соревнования на 8-й позиции.

Спорт Кроссфит

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В Сумах пройдут соревнования среди ветеранов АТО
11.06.2018 11:53

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27.05.2016 10:13

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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