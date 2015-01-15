Сумские кроссфитеры отличились в Одессе

Сумы представляли два атлета - Дмитрий Стриженок и Вадим Титарев. Дмитрий, выступая в разделе аматоры, занял 2-е место. Вадим, выступая в разделе профи, закончил соревнования на 8-й позиции.
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