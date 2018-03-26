«Сумыхимпром» просят принять на хранение просроченные пестициды (видео) Сумской горсовет направил письмо ПАО «Сумихипром» с просьбой принять на хранение просроченные пестициды, которые почти 5 лет лежат под открытым небом в пригороде Сум.

Этот земельный участок, на котором под строительным мусором и лежат почти 22 тонны пестицидов, находится за пределами города, поэтому более двух лет областная и городская власть выясняли - кому решать вопрос хранения этих пестицидов, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Мы выделили 600 тыс. грн на перезатаривания, но надеюсь тендер будет меньше. Вопрос сейчас не в перезатаривании, а в хранении пестицидов в дальнейшем», - говорит Николай Подопригора, замглавы Сумской ОГА.

«Нами направлено письмо с просьбой предоставить возможность хранения этих пестицидов в специальной таре и их вывоза за территорию Сумской области. Ну, в принципе сейчас ждем ответа и расчета от «Сумыхимпрома». С руководством общались, предварительное согласие есть», - сообщил, первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

Напомним: 20 ноября прошлого года Сумская местная прокуратура открыла уголовное производство по статье - загрязнение или порча земель. Санкция этой статьи предусматривает штраф до 3400 гривен или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.