«Сумыхимпром» просят принять на хранение просроченные пестициды (видео)

Этот земельный участок, на котором под строительным мусором и лежат почти 22 тонны пестицидов, находится за пределами города, поэтому более двух лет областная и городская власть выясняли - кому решать вопрос хранения этих пестицидов, говорится в сюжете UA:СУМИ.
«Мы выделили 600 тыс. грн на перезатаривания, но надеюсь тендер будет меньше. Вопрос сейчас не в перезатаривании, а в хранении пестицидов в дальнейшем», - говорит Николай Подопригора, замглавы Сумской ОГА.
«Нами направлено письмо с просьбой предоставить возможность хранения этих пестицидов в специальной таре и их вывоза за территорию Сумской области. Ну, в принципе сейчас ждем ответа и расчета от «Сумыхимпрома». С руководством общались, предварительное согласие есть», - сообщил, первый заммэра Сум Владимир Войтенко.
Напомним: 20 ноября прошлого года Сумская местная прокуратура открыла уголовное производство по статье - загрязнение или порча земель. Санкция этой статьи предусматривает штраф до 3400 гривен или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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