В Глухове пострадавших от ботулизма уже перевели из реанимации Около полуночи 7 сентября в Глуховскую ЦРБ прямо с дежурства обратился полицейский с жалобами на слабость в руках и ногах, была рвота и тошнота, ухудшилось зрение.

Больного срочно госпитализировали в реанимационное отделение. Как выяснилось, 41-летний мужчина накануне употреблял вяленого непатраного леща, которого купил в магазине «Акация». Вместе с ним был друг и 19-летний сын, которые тоже ели рыбу. На следующее утро товарищ с похожими симптомами тоже оказался в реанимации, у юноши проявлений не обнаружили, но положили в инфекционное отделение для наблюдения, пишет Неделя.

- Мы обратились за консультацией к сумским специалистам, в конце концов, поставили диагноз ботулизм. Срочно отправили транспорт за сывороткой антитоксином, которая в Украине есть только в Обухове Киевской области. Сейчас состояние пациентов улучшилось, - прокомментировала заместитель главного врача Валентина Барахович.

Как оказалось, для глуховчан забрали две последних дозы сыворотки, которые есть на территории Украины. Выпускается препарат в Воронежской области Российской Федерации. Сейчас к нам он не поставляется. Купить сыворотку в аптеках невозможно.

По последним данным, пострадавших уже перевели из реанимации. Их родные, которых журналисты застали в ЦРБ, отказались давать какие-либо комментарии. Говорят, что находятся в шоковом состоянии и очень переживают за своих близких.

Городская противоэпизоотическая комиссия объявила о чрезвычайной ситуации, представители ГОспродпотребслужбы и отдела торговли выехали в магазин «Акация», где изъяли рыбу. Отобранные образцы направлены на исследование в Сумской лабораторный центр МЗ Украины. Результаты будут через несколько дней.

- По предварительным данным, рыба попала в продажу от поставщика из Кременчуга Полтавской области. Всего в Сумскую область завезено 600 кг, из них 500 ушло на торговую базу «Жемчужина» в Шостке, откуда партия разъехалась по 17 торговых точках, - сообщила заммэра Глухова Марианна Васильева.

Рыбу закупили в Глухов, Дружбу, Знобь-Новгородское, Свессу. Из тех, кто купил этот товар, многие лица пока не установлены.

- Рыба от этого поставщика оказалась лишь в одном магазине Глухова. Это около 30 килограммов. Другие предприниматели закупают подобный товар у сумского проверенного поставщика. Сейчас мы уже проверили документы, сертификаты качества, товарно-транспортные накладные в торговых точках, - комментирует начальник Глуховского горрайонного управления Госпродпотребслужбы Сергей Кравченко.

Заведующий Глуховским отделом Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко отметила, что ботулизм - это очень опасное заболевание, которое может возникнуть в результате потребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса, продуктов домашнего консервирования, особенно грибов, мяса, рыбы, реже - овощей. Даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть заражены: ботулизм не определяется по цвету или вкусу, микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты.

Симптомы (тошнота, рвота, диарея) чаще появляются постепенно, нет резкого подъема температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения - одна из самых первых признаков ботулизма, одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания.

Напомним, в прошлом году от ботулизма умер 38-летний фельдшер с Недригайлова.