У жителя Сумского района нашли травмат и патроны

В ходе проведения санкционированного обыска у 35-летнего жителя одного из сел Сумского района правоохранители нашли в жилой комнате, в платяном шкафе, тщательно скрытый предмет, похожий на пистолет типа «STALKER», который имел явные признаки переработки. Также были найдены и 35 патронов калибра 9 мм травматического действия, и еще один патрон - 5,45 мм. Полицейские предполагают, что, скорее всего, стартовый револьвер пытались переделать под устройство для стрельбы травматическими патронами.
Впрочем, окончательный ответ на этот вопрос может дать только экспертиза, поэтому в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины, все находки будут направлены на соответствующие исследования.
Что касается владельца револьвера, то ему в соответствии с действующим законодательством грозит лишение свободы от 3 до 7 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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