В зоне ООС погиб шосткинец

Об этом сообщает Шосткинский городской детско-юношеский клуб физической подготовки «Патриот».
«Горькая весть о невосполнимой утрате всколыхнула коллектив клуба «Патриот». В зоне Операции Объединенных Сил погиб боец 13 мотопехотного батальона, наш воспитанник Бугаевский Ярослав.
Ярослав был еще молодым, энергичным человеком. Он любил свою Украину, город, семью. К сожалению, враг забрал его от нас.
Человек живет, пока его помнят. Светлая память о Ярославе вечно жить в наших сердцах.
Искренние соболезнования выражаем по поводу невосполнимой утраты родным и близким погибшего», - говорится в сообщении.
Как стало известно, шосткинец погиб в результате минометного обстрела со стороны сепаратистов.
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