В зоне ООС погиб шосткинец Стало известно о гибели бойца 13-го мотопехотного батальона шосткинца Ярослава Бугаевского.

Об этом сообщает Шосткинский городской детско-юношеский клуб физической подготовки «Патриот».

«Горькая весть о невосполнимой утрате всколыхнула коллектив клуба «Патриот». В зоне Операции Объединенных Сил погиб боец 13 мотопехотного батальона, наш воспитанник Бугаевский Ярослав.

Ярослав был еще молодым, энергичным человеком. Он любил свою Украину, город, семью. К сожалению, враг забрал его от нас.

Человек живет, пока его помнят. Светлая память о Ярославе вечно жить в наших сердцах.

Искренние соболезнования выражаем по поводу невосполнимой утраты родным и близким погибшего», - говорится в сообщении.

Как стало известно, шосткинец погиб в результате минометного обстрела со стороны сепаратистов.