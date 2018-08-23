В сумском магазине украли 5 смартфонов

По приблизительным подсчетам, ущерб составляет около 17 000 гривен.
По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему), в рамках которого устанавливаются личности злоумышленников и их местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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