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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38564

В сумском магазине украли 5 смартфонов

В Сумах ночью неизвестные злоумышленники взломали пластиковые двери и проникли в помещение магазина, откуда вынесли пять новеньких смартфонов.

По приблизительным подсчетам, ущерб составляет около 17 000 гривен.

По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему), в рамках которого устанавливаются личности злоумышленников и их местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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