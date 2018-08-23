Сумчане стартовали в ДЮФЛУ В минувший уик-энд стартовал сезон в Детско-юношеской футбольной лиге Украины.

На поле футбольного центра «Барса» в матче первого тура в высшей лиге команда U16 ФЦ «Барса» со счетом 3:1 победила одесский «Черноморец». Команда U17 с одесситами обменялась голами. «Барса» U14 на выезде уступила «Черноморцу» 0:1, «Барса» U15 - 0:3, сообщает сайт ФФСО.

В воскресенье в первой лиге (группа «1») команды U15 и U17 КДЮСШ «Сумы» на выезде встретились с «Мечтой-ЮФК» из Купянска. «Младшие юноши проиграли сверстникам 0:2, старшие минимально победили 1:0.

В группе «8» конотопчане из «ДЮСШ им. Мамиашвили» пожаловала в гости к вышгородской «Чайке». Младшие юноши конотопской команды одержали победу 5:1, старшие потерпели поражение 0:3.

Воспитанники ОЛИСП «Барса» принимали вышгородский «Диназ». Старшие юноши сумской команды расписали с соперником «мировую» 2:2, младшие победили 1:0.