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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:57184

На Сумщине мошенники выманили деньги, собираемые на лечение больного человека

Как установили сотрудники шосткинской полиции, под предлогом оказания благотворительной помощи на лечение аферисты узнали конфиденциальные данные банковской карточки больной женщины, после чего опустошили ее счет.

За помощью к работникам Шосткинского отдела полиции обратилась 44-летняя жительница райцентра. Она сообщила, что стала жертвой мошенничества, и рассказала об обстоятельствах преступления. Выяснилось, что накануне ей позвонил неизвестный мужчина и предложил в качестве благотворительной помощи перечислить определенную сумму на лечение ее больной сестры. Поскольку семья рада любой предложенной сумме, она, конечно согласилась. «Благотворитель» же, под предлогом перевода денег, выспросив все данные ее банковской карты, пообещал буквально через несколько минут пополнить счет на предложенную сумму. Однако ни через час, ни к вечеру деньги так и не поступили. Более того, проверив состояние банковского счета, заявительница обнаружила пропажу восьми тысяч гривен.

В полиции по данному факту сразу же открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 УК Украины, и ведут поиски аферистов.

Правоохранители снова предостерегают граждан: ни при каких обстоятельствах, кто бы и что бы вам не обещали - не сообщайте коды доступа к своим банковским картам и счетам. Для того, чтобы вам пополнили счет, отправителю достаточно знать номер карты. Если возникает необходимость дополнительных финансовых операций - в этом случае следует обратиться лично в ближайший филиал вашего банка, и там, в присутствии и с помощью консультанта, решить имеющийся вопрос. Помните: пин-код и cvv-коды не должен знать, кроме владельца карты, никто другой, даже банковские работники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка

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