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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:03440

В Шостке огласили трехдневный траур

В связи с гибелью шосткинца Ярослава Бугаевского на Донбассе в городе объявлен траур.

Об этом говорится на странице мэра Шостки Николая Ноги в Фейсбуке.

«Сегодня в зоне АТО героически погиб шосткинец, боец 13 мотопехотного батальона Ярослав Бугаевский. Ему было всего 20 лет. В городе объявлен траур на ближайшие 3 дня. О дате похорон будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Право Погибший в ООС Траур Шостка Ярослав Бугаевский

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