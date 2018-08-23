В Шостке огласили трехдневный траур

Об этом говорится на странице мэра Шостки Николая Ноги в Фейсбуке.
«Сегодня в зоне АТО героически погиб шосткинец, боец 13 мотопехотного батальона Ярослав Бугаевский. Ему было всего 20 лет. В городе объявлен траур на ближайшие 3 дня. О дате похорон будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
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