Сумские конники отличились на «Кубке Днепра»

Сумскую область представляли спортсмены Сумской конноспортивной школы и КСК «Сумы». Всего наши спортсмены завоевали 10 медалей.
Первый день соревнований начался выступлениями Александра Иванова и Эдуарда Гармаша в категории «Кони 5 лет». Спортсмены продемонстрировали чистое прохождение маршрута в норму времени и заняли 5-ое и 6-ое место соответственно. В категории «Кони 6 лет» Александр Иванов не оставил соперникам никаких шансов на Браксис Старт, заняв первое место, с Лордом оказался на третьем.
Второй день соревнований принес Александру Иванову и Каравелле третье место в категории «Кони 5 лет», Эдуард Гармаш и Дели - девятое место. На высоте 120 см Браксис Стар и Лорд снова разыграли первое и третье место соответственно.
В финальный день соревнований в категории «Кони 5 лет» Александр Иванов занял третье место на лошади Фауна, Эдуард Гармаш и Дели - пятое место. В категории «Кони 6 лет» Александр Иванов вывел Лорда на первое место, а вместе с Браксисом переместился на второе. На высоте 135 см Евгений Индюшкин и Летс Гоу завоевали второе место.
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