На Сумщине будут судить преподавателя колледжа, которая требовала взятку за поступление

Поскольку преподаватель, согласно функциональным обязанностям, не имела возможности влиять на вступительную кампанию, ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 (подстрекательство к оконченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет такую выгоду, определенного действия с использованием предоставленной ей служебного положения) УК Украины.
Справка: обвиняемой грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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