В Ахтырке цинично обокрали 94-летнего пенсионера Работники полиции разыскивают дерзкую злоумышленницу, которая украла 8000 гривен, собираемые старым на похороны.

Получив сообщение о краже, жертвой которой стал 94-летний ветеран Второй мировой войны, работники Ахтырского отдела полиции немедленно выехали на вызов.

Прибыв на место происшествия, выяснили, что около часа назад к нему в дверь постучала незнакомая женщина, назвалась сотрудницей местного отделения связи. Под благовидным предлогом она зашла в дом старого, а после того, как гостья ушла, он обнаружил пропажу из тайника восьми тысяч гривен сбережений, чуть ли не по копейке собираемых на погребение.

Следователи уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины, и разыскивают псевдопочтальоншу. И предостерегают граждан не быть слишком доверчивыми и опрометчивыми, не впускать в свои дома незнакомцев или посторонних лиц. Молодым людям лучше предупредить своих пожилых родителей и старых родственников о подобного рода «почтальонах», «работниках» пенсионных фондов или газового хозяйства. Граждане должны всегда помнить, что воры воспользуются любой «маской» и возможностью, чтобы добраться чужих состояний и обогатить собственные карманы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.