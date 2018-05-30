На продолжение реконструкции «Авангарда» выделили еще 12 млн грн 11 сентября на сайте публичных закупок появилось предложение «Реконструкция стадиона "Авангард" с устройством искусственного покрытия игорного поля».

Его объявило управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета. Ожидаемая сумма закупки 12074218,80 грн.

Напомним: начали реконструкцию стадиона весной прошлого года. Тогда тендер выиграла фирма «Федорченко» за 18 млн грн при начальной цене более 32 млн грн. Естественно, средств на реконструкцию не хватило, поэтому с осени прошлого года реконструкция была прекращена.

Подавать предложения можно до 27 сентября. Аукцион пройдет на следующий день. А выполнены работы должны быть до конца года.