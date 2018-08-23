В Сумах проинспектировали Аллею славы героев АТО

«До 20 августа должны были достроить Аллею Славы, но на сегодня там еще осталось много огрехов: некачественная плитка, положенная неряшливо, четыре могилы наших детей находятся не на одном уровне с другими, - рассказала мать погибшего героя Наталья Самосадова. - Там даже стоит вода. А дождей больших пока не было».
Родственники погибших понимают, что всеми этими проблемами должна была заниматься общественная организация ОФ «Сумы» и сумская городская власть (последняя, в частности, должна была прежде всего следить за тем, как используются средства городского бюджета). Но не найдя понимания там, люди пришли к главе облгосадминистрации за помощью.
Николай Клочко вместе с родителями и властями города Сумы выехал на Аллею Славы и увидел те проблемы, о которых говорили родственники героев. Четыре могилы действительно ниже уровня всей Аллеи и всех других мест захоронений.
Посоветовавшись с родителями, Николай Клочко предложил первому заммэра Сум Владимиру Войтенко и главном городскому архитектору Андрею Кривцову наиболее оптимальный вариант решения проблемы - внести изменения в проектную документацию с учетом водоотведения от этих четырех мест захоронений, предусмотреть финансирование и завершить все работы должным образом.
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